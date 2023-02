Mehrere Stromausfälle haben den Harz in Atem gehalten. Betroffen waren auch Supermärkte in Blankenburg. Ein geleertes Kühlregal hinterlässt Fragezeichen bei Kunden, weil die Wurst weg ist.

Stromausfall im Harz: Aldi in Blankenburg schmeißt Wurst weg

Die Stromausfälle im Harz haben nicht nur rund 100.000 Einwohner getroffen, sondern auch der Aldi-Markt in Blankenburg.

Blankenburg - Vor einem komplett leeren Wurstregal stehen dieser Tage Kunden im Blankenburger Aldi-Markt. Das ist eine Folge der großflächigen Stromausfälle im Harz von Sonntagabend bis Montagvormittag (29. und 30. Januar), vermutet Erhard Röppnack. Der Volksstimme-Leser aus dem nahen Wohngebiet Regenstein will wissen: Was ist mit all der Ware geschehen, die aus dem Discounter im Gewerbegebiet Lerchenbreite verschwunden ist?