Autofahren im Harz Schlechte Nachricht für Tankstellen-Kunden in Blankenburg - das ändert sich 2023

Die Tankstelle für komprimiertes Flüssiggas in Blankenburg stand kurz vor dem Aus. Nach der Übernahme haben die neuen Betreiber von OG Clean Fuels große Pläne für die Anlage an der Straße Am Hasenwinkel – und eine schlechte Nachricht für Kunden.