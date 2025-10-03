Ein Familienurlaub endet dramatisch: Axel Galke aus Blankenburg (Harz) liegt in Ungarn auf der Intensivstation – seine Familie sitzt vor Ort fest und kämpft verzweifelt um Hilfe und Rückkehr.

Wenn der Urlaub zum Alptraum wird: Vater schwer krank, Familie aus dem Harz sitzt in Ungarn fest

Da war die Welt noch in Ordnung: Axel Galke mit dem Kinderwagen seiner Enkel vor dem Wasserturm im ungarischen Urlaubsort Siofok. Aktuell liegt der Blankenburger dort im Krankenhaus auf der Intensivstation.

Blankenburg/Halberstadt. - Es sollte ein schöner Urlaub unter der ungarischen Sonne werden. Dann der Schock: Ein Familienvater aus Blankenburg landet auf der Intensivstation im Krankenhaus. Tochter und Mutter sitzen nun in Ungarn fest - und langsam wird das Geld knapp.