Verzweifelter Hilferuf Wenn der Urlaub zum Alptraum wird: Vater schwer krank, Familie aus dem Harz sitzt in Ungarn fest
Ein Familienurlaub endet dramatisch: Axel Galke aus Blankenburg (Harz) liegt in Ungarn auf der Intensivstation – seine Familie sitzt vor Ort fest und kämpft verzweifelt um Hilfe und Rückkehr.
Aktualisiert: 04.10.2025, 10:31
Blankenburg/Halberstadt. - Es sollte ein schöner Urlaub unter der ungarischen Sonne werden. Dann der Schock: Ein Familienvater aus Blankenburg landet auf der Intensivstation im Krankenhaus. Tochter und Mutter sitzen nun in Ungarn fest - und langsam wird das Geld knapp.