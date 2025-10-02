Dieser Garten spricht leise - von Mut, Geduld, Schicksalsschlag und Liebe zur Erde. Wer hört ihm zu und lässt ihn wachsen?

Besuch in der Gemüsegärtnerei „Drunter und Drüber“ in Havelberg

Julien Goldner erklärt in seiner Gemüsegärtnerei „Drunter und Drüber“ in Havelberg, mit welchen Geräten er seine Beete bearbeitet. Das Jahr über baut er verschiedene Sorten Obst und Gemüse an.

Havelberg. - Zwischen Sandboden, Winderosion und der unermüdlichen Quecke baut Julien Goldner sein kleines Paradies auf. Der 27-jährige Gesundheits- und Krankenpfleger, der weiterhin in Teilzeit in der Notaufnahme in Kyritz arbeitet, hat vor dreieinhalb Jahren seine Gemüsegärtnerei „drunter und drüber“ gegründet – und versorgt seither 40 Familien, das ArtHotel und das Bilderbuchcafé mit frischem Bio-Gemüse.