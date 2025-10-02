Ein Garten voller Hoffnung Besuch in der Gemüsegärtnerei „Drunter und Drüber“ in Havelberg
Dieser Garten spricht leise - von Mut, Geduld, Schicksalsschlag und Liebe zur Erde. Wer hört ihm zu und lässt ihn wachsen?
Aktualisiert: 04.10.2025, 11:50
Havelberg. - Zwischen Sandboden, Winderosion und der unermüdlichen Quecke baut Julien Goldner sein kleines Paradies auf. Der 27-jährige Gesundheits- und Krankenpfleger, der weiterhin in Teilzeit in der Notaufnahme in Kyritz arbeitet, hat vor dreieinhalb Jahren seine Gemüsegärtnerei „drunter und drüber“ gegründet – und versorgt seither 40 Familien, das ArtHotel und das Bilderbuchcafé mit frischem Bio-Gemüse.