Gründungsjahr 1815 Ältester Verein in Tanne: Schützengesellschaft im Oberharz löst sich auf – das sind die Gründe
Ende des Jahres wird sich der älteste Verein in Tanne auflösen: Die Schützengesellschaft „Freischießen“ von 1815. Einst ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in dem Oberharz-Ort, fehlt es seit Jahren an Nachwuchs. Wie der Verein entstand und warum es nicht mehr weitergeht.
04.10.2025, 11:45
Tanne. - Er ist der älteste Verein des Oberharz-Ortes Tanne und über viele Generationen hinweg ein fester Bestandteil des örtlichen Vereinslebens: die Schützengesellschaft „Freischießen“ von 1815. Doch nun haben die Mitglieder die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2025 beschlossen.