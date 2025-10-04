weather regenschauer
  4. Gründungsjahr 1815: Ältester Verein in Tanne: Schützengesellschaft im Oberharz löst sich auf – das sind die Gründe

Ende des Jahres wird sich der älteste Verein in Tanne auflösen: Die Schützengesellschaft „Freischießen“ von 1815. Einst ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in dem Oberharz-Ort, fehlt es seit Jahren an Nachwuchs. Wie der Verein entstand und warum es nicht mehr weitergeht.

Von Matthias Distler 04.10.2025, 11:45
Das Bild aus dem Jahr 1994 zeigt den ersten Umzug der Tanner Schützen nach 1939.
Das Bild aus dem Jahr 1994 zeigt den ersten Umzug der Tanner Schützen nach 1939.

Tanne. - Er ist der älteste Verein des Oberharz-Ortes Tanne und über viele Generationen hinweg ein fester Bestandteil des örtlichen Vereinslebens: die Schützengesellschaft „Freischießen“ von 1815. Doch nun haben die Mitglieder die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2025 beschlossen.