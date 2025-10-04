Gründungsjahr 1815 Ältester Verein in Tanne: Schützengesellschaft im Oberharz löst sich auf – das sind die Gründe

Ende des Jahres wird sich der älteste Verein in Tanne auflösen: Die Schützengesellschaft „Freischießen“ von 1815. Einst ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in dem Oberharz-Ort, fehlt es seit Jahren an Nachwuchs. Wie der Verein entstand und warum es nicht mehr weitergeht.