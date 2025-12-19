St. Katharinen-Hospital Derenburg Von einem maroden DDR-Pflegeheim zu einer Top-Adresse für altersgerechtes Wohnen im Harz
Der Derenburger Klaus Münchhoff blickt auf sein 35 Jahre währendes Wirken für das St. Katharinen-Hospital zurück - der ältesten Stiftung Sachsen-Anhalts. Das hat sich von einem maroden DDR-Pflegeheim zu einer Top-Adresse für altersgerechtes Wohnen entwickelt.
19.12.2025, 12:00
Derenburg. - Das St. Katharinen-Hospital in Derenburg zählt zu den Top-Adressen für Pflege und seniorengerechtes Wohnen im Harzkreis. Klaus Münchhoff hat diese rasante Entwicklung entscheidend mitgestaltet.