  4. St. Katharinen-Hospital Derenburg: Von einem maroden DDR-Pflegeheim zu einer Top-Adresse für altersgerechtes Wohnen im Harz

Der Derenburger Klaus Münchhoff blickt auf sein 35 Jahre währendes Wirken für das St. Katharinen-Hospital zurück - der ältesten Stiftung Sachsen-Anhalts. Das hat sich von einem maroden DDR-Pflegeheim zu einer Top-Adresse für altersgerechtes Wohnen entwickelt.

Von Jens Müller 19.12.2025, 12:00
Der Anbau des St. Katharinen-Hospitals in Derenburg bietet 36 geräumige, seniorengerechte Wohnungen. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Das St. Katharinen-Hospital in Derenburg zählt zu den Top-Adressen für Pflege und seniorengerechtes Wohnen im Harzkreis. Klaus Münchhoff hat diese rasante Entwicklung entscheidend mitgestaltet.