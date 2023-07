Ein Waldbrand hält nahe des beliebten Ausflugsziels Burg Regenstein bei Blankenburg die Feuerwehr in Atem. Im Kampf gegen die Flammen wurde das Harzer Löschflugzeug angefordert.

Feuer an Steilhang

Blankenburg (jü) - Zu einem Waldbrand sind am Mittwoch (19. Juli) kurz vor 15.30 Uhr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg und der Bundeswehr-Feuerwehr in den Heers alarmiert worden. Nach zunächst einer identifizierten Brandstelle seien zwei weitere in einem Steilhang nördlich des Sanitäts- und Instandsetzungszentrums der Bundeswehr identifiziert worden, informierte Blankenburgs Wehrleiter Alexander Beck.

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde zeitnah das in Ballenstedt stationierte Löschflugzeug „Hexe 1“ angefordert, das mehrfach seine nasse Fracht abwarf. „Das hat uns wirklich sehr geholfen“, sagte am Abend Stadtwehrleiter Werner Greif, der die betroffene Fläche auf 800 bis 1000 Quadratmeter schätzte.

Der Waldboden musste am Abend aufwendig von den Kameraden mit der Hand abgelöscht und nachbearbeitet werden. Dabei kamen neben der Bundeswehr-Feuerwehr und den Blankenburgern auch die Heimburger und Börnecker Kameraden zum Einsatz.