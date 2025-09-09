Nun kann es im „Bierkeller“ des Großen Schlosses losgehen: Matthias Pröpper und André Gast vom Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ bekommen für das Sanierungsprojekt große Unterstützung von 40 Wandergesellen des Freien Begegnungsschachts. Der Raum ist direkt an den Felsen gebaut. Dort sind noch Reste der mittelalterlichen Burg zu erkennen.

Foto: Jens Müller