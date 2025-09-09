Großes Schloss Blankenburg Wandergesellen aus ganz Deutschland retten ein Stück des größten Harzer Schlosses
Mehr als 40 Wandergesellen aus ganz Deutschland werden sich mehrere Wochen im Großen Schloss Blankenburg einquartieren. Dort sind ihre handwerklichen Fähigkeiten für ein ganz besonderes Bauprojekt gefragt.
09.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Im größten Harzer Schloss wird wieder gebaut. Unterstützung bekommt der Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ über mehrere Woche von 40 Frauen und Männern unterschiedlichster Gewerke, die sich ein spezielles Bauprojekt vorgenommen haben. Dafür wird auch noch Unterstützung benötigt.