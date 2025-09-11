Mund-zu-Mund-Propaganda war schon immer die beste Werbung, deshalb wollte die Volksstimme wissen: Wo wart ihr im Urlaub und was könnt ihr empfehlen? Für alle, die nach dem Urlaub schon den nächsten Urlaub planen wollen.

Beste Empfehlung: Wo es andere in den Ferien schön fanden

So sollte Urlaub aussehen: Hier ein Blick auf die Ostsee.

Neben der leichten Sommerbräune, dem letzten Rest Sand in den Schuhen und der Bluse, die noch nach Sonnencreme riecht, sind es vor allem die Erinnerungen und Momente an den Urlaub, die im Kopf bleiben und die wir wie die Seiten eines Fotoalbums aufschlagen können.