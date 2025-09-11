Der August zeigte sich in Genthin insgesamt etwas zu kühl und vor allem zu trocken. Trotz vieler Hitzetage blieb es nachts angenehm. Was das über den September verrät.

Ein Sommermonat, der zu kühl und zu trocken war

Die Genthiner Bahnhofstraße im September 2025: Noch sind viele Bäume grün, aber langsam verfärbt sich das Laub.

Genthin - Der August hat in Genthin nicht ganz das gehalten, was man sich von einem Hochsommermonat erhofft. Die Temperaturen lagen leicht unter dem langjährigen Mittel, und auch beim Regen blieb vieles aus. Was das nun für den September bedeutet.