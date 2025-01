Blankenburg. - Das Jahr 2026 birgt für das Team der Harzer Wandernadel neue Herausforderungen. Geschäftsführer Klaus Dumeier verrät, worauf sich die Stempeljäger freuen dürfen.

Welche Ziele für 2025 haben Sie sich für die Harzer Wandernadel gesetzt?

Auch in diesem Jahr möchten wir unser Produktsortiment erweitern. Unsere Wanderer erwartet zur diesjährigen Saisoneröffnung am 27. April 2025 an der Burgruine Hohnstein gleich drei neue Themenhefte und wie zu jeder neuen Saison ein neues Aktuellheft. Wir haben auf den Wunsch zahlreicher Wanderer gehört und uns an ein Begleitheft für die Kleinsten gesetzt. Dabei stehen Wandertouren, welche mit einem Kinderwagen genutzt werden können, im Vordergrund. Sind alle Seiten erfolgreich auf den Touren mit den Stempeln vor Ort gefüllt, so wartet eine neue Wandernadel auf die Sammlung.

Lesen Sie auch: Gefahr für Wanderer an Harzer Naturdenkmal: Brücke über Wasserfall in desolatem Zustand

Auch für die Vier-Pfoten-Wanderer wartet ab diesem Jahr ein eigener Wanderpass mit neuem Design und eigenen Etappen für verschiedene Anhänger für den treuen Wegbegleiter.

Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel. Foto: picture alliance/dpa

Unter den neuen Begleitheften wird auch das Thema „Talsperren im Harz“ aufgenommen. Verschiedene Talsperren besitzen bereits einen Stempelkasten, doch auch eigens dafür aufgestellte Sonderstempel sind in diesem Heft enthalten. Eine passende Wandernadel ist die Belohnung für ein gefülltes Heft.

Auch interessant: Gefahr gebannt: Wanderwege an der Teufelsmauer wieder passierbar

Mit dem Aktuellheft sind die Wanderer am besten über unsere diesjährigen Veranstaltungen und die einzelnen Stationen des wandernden Stempelkastens informiert, welcher verschiedene Orte für je zwei Monate besucht. Dieses Heft zeigt neue unbekannte Orte und dient nicht dazu seine Wandernadel-Sammlung zu erweitern.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie?

Die Herausforderung ist auch in diesem Jahr die schnelle Reparatur defekter Stempelstellen. Wir bemerken auch durch den gestiegenen Bekanntheitsgrad der Harzer Wandernadel einen gestiegenen Vandalismus und eine gestiegene Anzahl der täglichen Defektmeldungen. Doch wir haben ein hervorragendes Team aus Service-Technikern sowie schnelle Paten einzelner Stempelstellen. Aus diesem Grund müssen Wanderer nicht lange auf eine Instandsetzung warten.

Was wünschen Sie sich für 2025?

Unser Ziel ist es so viele Menschen, wie möglich in Bewegung zu setzen und der Natur wieder ein Stück näher zu bringen. Wir möchten den Wanderern aus einer zunehmenden digitalen Welt eine Auszeit in der analogen Welt im Wald geben.

Hintergrund: An insgesamt 222 sehenswerten Plätzen im gesamten Harz stehen die Stempelstellen der „Harzer Wandernadel“ für die Wanderfreunde bereit. Sie befinden sich in der Nähe von romantischen Waldgaststätten, rustikalen Schutzhütten und einer Vielzahl von interessanten Aussichtspunkten. Auch Bergwerke, Burgruinen oder Naturdenkmäler und der majestätische Brocken erwartet die Stempeljäger zum Besuch. Eine besonders beliebte Auszeichnung für Kinder bis 11 Jahre ist die Wanderprinzessin und der Wanderprinz, der mit bereits mit 11 Stempelabdrücken im Wanderpass gesichert werden kann.