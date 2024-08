Nach schwerem Unfall auf Fahrradstraße zwischen Warnstedt und Timmenrode ist mit einem Urteil in zweiter Instanz wohl noch im August zu rechnen: Wie der aktuelle Stand im Verfahren ist.

Warnstedt: Getöteter Hund beschäftigt nun Landgericht in Magdeburg

Auf dieser Fahrradstraße zwischen Warnstedt und Timmenrode ereignete sich am 12. Juli 2022 der Unfall, bei dem Hündin Thyra getötet wurde.

Timmenrode/Warnstedt. - Die gerichtliche Aufarbeitung des Unfalls, bei dem am 12. Juli 2022 auf der Fahrradstraße zwischen Warnstedt und Timmenrode eine Wolfshündin von einem Auto angefahren und getötet worden war, beschäftigt nun in zweiter Instanz das Landgericht Magdeburg. Noch in diesem Monat ist mit einem Urteil zu rechnen.