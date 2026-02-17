Böses Erwachen am Dienstag, 17. Februar 2026, im Blankenburger Barockgarten. Den Bauhof-Mitarbeitern bot sich ein Bild der Verwüstung. Die beliebte Parkanlage im Harz wurde von Vandalen heimgesucht.

Warum zerstört man so etwas? Vandalen richten Schaden in Blankenburgs Barocken Gärten an

Eine der zerstörten Bänke im Barockgarten von Blankenburg.

Blankenburg. - Bei der morgendlichen Kontrolle der barocken Parks und Gärten am Kleinen Schloss in Blankenburg hat sich den Mitarbeitern des Bauhofs ein unerfreuliches Bild geboten. Fünf der im Terrassengarten aufgestellten Parkbänke wurden mutwillig beschädigt und mehrere Latten aus den Sitzflächen herausgebrochen.