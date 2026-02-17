weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Zeugen gesucht: Warum zerstört man so etwas? Vandalen richten Schaden in Blankenburgs Barocken Gärten an

Zeugen gesucht Warum zerstört man so etwas? Vandalen richten Schaden in Blankenburgs Barocken Gärten an

Böses Erwachen am Dienstag, 17. Februar 2026, im Blankenburger Barockgarten. Den Bauhof-Mitarbeitern bot sich ein Bild der Verwüstung. Die beliebte Parkanlage im Harz wurde von Vandalen heimgesucht.

Von Jens Müller 17.02.2026, 15:00
Eine der zerstörten Bänke im Barockgarten von Blankenburg.
Eine der zerstörten Bänke im Barockgarten von Blankenburg. Foto: Danny Heine/Stadt Blankenburg

Blankenburg. - Bei der morgendlichen Kontrolle der barocken Parks und Gärten am Kleinen Schloss in Blankenburg hat sich den Mitarbeitern des Bauhofs ein unerfreuliches Bild geboten. Fünf der im Terrassengarten aufgestellten Parkbänke wurden mutwillig beschädigt und mehrere Latten aus den Sitzflächen herausgebrochen.