Der Veranstaltungskalender in Burg für das Jahr 2026 ist prall gefüllt. Neben großen bekannten Festen wie das Rolandfest sollen weitere Termine mit neuen Veranstaltungen dafür sorgen, dass Besucher mobilisiert werden. Ein Überblick.

Oktoberfest, Bierfest, Rolandfest, Car-Friday und Weihnachtsmarkt: Das ist los in Burg in diesem Jahr

Gut besucht war im Dezember 2025 das Weihnachtssingen auf dem Magdalenenplatz in Burg. Auch 2026 soll es viele Mitmachaktionen geben.

Burg - Da sage noch einer, es ist nichts los in Burg. In der Kreisstadt vom Jerichower Land werden die kommenden Monate ereignisreich. Nicht nur große Veranstaltungen wie das Rolandfest werden Besucher mobilisieren.