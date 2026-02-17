Empörung bei Autofahrern Stopp! Was ein Rauswinken mit verschneitem Auto bei einer Polizeikontrolle kosten kann

Schnee von Scheiben und Dach des Autos fegen - sollte normal sein im Winter 2026. Ist es aber nicht, wie jetzt eine Polizeikontrolle in Möser zeigt. Was den Beamten neben empörten Fahrern alles bei einer winterlichen Verkehrskontrolle begegnet.