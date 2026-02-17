weather schneeregen
  4. Empörung bei Autofahrern: Stopp! - Was ein Rauswinken mit verschneitem Auto bei einer Polizeikontrolle kosten kann

Schnee von Scheiben und Dach des Autos fegen - sollte normal sein im Winter 2026. Ist es aber nicht, wie jetzt eine Polizeikontrolle in Möser zeigt. Was den Beamten neben empörten Fahrern alles bei einer winterlichen Verkehrskontrolle begegnet.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 17.02.2026, 16:17
Dieser Fahrer zeigte sich laut Polizei empört über die Kontrolle in Möser. Dabei dürfte die Rundumsicht sehr eingeschränkt gewesen sein - mindestens.
Dieser Fahrer zeigte sich laut Polizei empört über die Kontrolle in Möser. Dabei dürfte die Rundumsicht sehr eingeschränkt gewesen sein - mindestens. Foto: Polizei

Möser - Das anhaltende Winterwetter beginnt viele zu nerven. In diesen Tagen schneit es wieder kräftig im Jerichower Land. Autofahrer kostet das Zeit und auch Geld.