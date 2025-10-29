Zum Vorweihnachtsmarkt am Blankenburger Bahnhof gibt es am 1. und 2. November viel zu erleben. Ein besonderer Höhepunkt wird ein Fackelumzug.

Furchterregende Predator werden zum Vorweihnachtsmarkt in Blankenburg erwartet. Aber keine Angst: Sie lassen sich gern fotografieren.

Blankenburg. - Helden aus anderen Galaxien und einige Außerirdische werden am Wochenende, 1. und 2. November 2025, den Blankenburger Bahnhof bevölkern: Zum Vorweihnachtsmarkt geben sich Cosplay-Fans aus der Region ein Stelldichein. In perfekt inszenierten Verkleidungen können sich die Besucher auch gern mit ihnen fotografieren lassen, kündigen die Veranstalter an.