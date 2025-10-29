Veranstaltungstipp in Blankenburg Weihnachts-Stimmung und Science-Fiction am historischen Bahnhof im Harz
Zum Vorweihnachtsmarkt am Blankenburger Bahnhof gibt es am 1. und 2. November viel zu erleben. Ein besonderer Höhepunkt wird ein Fackelumzug.
29.10.2025, 14:00
Blankenburg. - Helden aus anderen Galaxien und einige Außerirdische werden am Wochenende, 1. und 2. November 2025, den Blankenburger Bahnhof bevölkern: Zum Vorweihnachtsmarkt geben sich Cosplay-Fans aus der Region ein Stelldichein. In perfekt inszenierten Verkleidungen können sich die Besucher auch gern mit ihnen fotografieren lassen, kündigen die Veranstalter an.