Beim Frühlingsfest in der Kita "Strohköpfchen" in Derenburg wurde auch kräftig gegossen und gearbeitet: Hier schlägt Nils mit Erzieherin Alexandra Andersson-Fast die Schilder für die auf dem Areal gepflanzten Obstbäume wie Apfelquitte, Aronia und Pflaume in die Erde.

Foto: Jens Müller