Derenburg/vs. - Premiere für die Kicker der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Vorharz und die drei beteiligten Vereine – SV Eintracht Derenburg, SC Heudeber und SV Grün-Gelb Ströbeck: Sie präsentieren stolz ihr erstes Sammelalbum. Das Stickeralbum für die Ewigkeit, so schreiben die begeisterten Akteure in ihrer Pressemitteilung, wird am Donnerstag, 1. Mai, im Rahmen des Spiels der Herren von Eintracht Derenburg gegen den SC Benneckenstein präsentiert.

Das vierköpfige Organisationsteam, bestehend aus Marcus Wiedenbach (Heudeber), André Grümmer und Constantin von Hanneken (beide Ströbeck) und Sandra Pampus (Derenburg), habe ein Jahr intensiv an der Umsetzung gearbeitet, gemeinsam mit dem Münchner Medienunternehmen Stickerfive und Netto-Markendiscount. Herausgekommen ist ein Sammelalbum mit 76 Seiten, auf denen 310 Sticker platziert werden können.

Alle Mannschaften und Sportstätten aus Heudeber, Ströbeck und Derenburg im Album

Sie zeigen die aktuellen Jugendmannschaften der JSG Vorharz – von der G- bis zur C-Jugend – sowie die Herrenmannschaften und die Funktionäre aller drei Vereine, die „alten Hasen“ und die Frauenmannschaft des SC Heudeber. Ebenfalls enthalten sind Motive der Sportstätten in Heudeber, Ströbeck und Derenburg sowie vier besondere Glitzersticker mit den Vereinswappen und dem Logo der JSG. Jeder Verein stellt sich zudem mit wichtigen Fakten vor, zählt Sandra Pampus in der Mitteilung auf.

Die Fotos entstanden während eines professionellen Shootings im Februar. „Über 270 Fußballerinnen und Fußballer wurden professionell fotografiert – ein unvergesslicher Tag, der die Begeisterung und den Teamgeist aller Beteiligten spürbar machte“, blickt Sandra Pampus zurück.

Bitte lächeln: Kathrin Müller lichtet Niclas Helmholz vom SC Heudeber für das Sticker-Sammelalbum ab. Foto: JSC Vorharz

Das limitierte Set beinhaltet ein Sammelalbum sowie ein Stickerpack, es ist für alle 120 JSG-Spielerkinder, die am 1. Mai von 13 bis 15 Uhr ins Rehtal kommen, kostenfrei erhältlich. Ermöglicht wurde dieses Angebot durch Sponsoren und Freunde der drei Vereine, die das Heft mit ihrem finanziellen Beitrag unterstützt haben.

„Sticker-Sammelalben sind seit vielen Jahren ein großer Trend und das Sammelfieber hält weiter an.“ Das Organisationsteam hofft, dass alle Fußballfreunde – ob jung oder alt – große Freude beim Sammeln, Kleben und Tauschen haben.

Sticker-Album der JSG Vorharz ist in Halberstadt und Derenburg bei Netto erhältlich

Das Sticker-Album wird regulär fünf Euro kosten, jede Sticker-Packung mit fünf Stickern einen Euro. Sammelhefte und Stickerpackungen sind ab 5. Mai voraussichtlich in den nächsten acht Wochen in den Netto-Filialen in Halberstadt (Rabahne) und Derenburg erhältlich. Die Vereine werden am Erlös beteiligt, der wiederum den Jugendmannschaften zugute kommen soll.

Die Präsentation des Albums und die Enthüllung des Covers findet am 1. Mai ab 13 Uhr in Derenburg auf dem Sportplatz im Rehtal (am Ende der Friedensstraße weiter durch den Wald bis „Im Freien Felde“) statt. Anstoß für das Spiel SV Eintracht Derenburg gegen SC Benneckenstein ist um 15 Uhr.