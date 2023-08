Mit einem absoluten Stargast feiert das Jugendzentrum im Georgenhof den 20. Geburtstag: Wer auftreten wird und was das Besondere an diesem Konzert ist.

Blankenburg - vs

Die Besucher erwartet ein von Jugendlichen organisiertes Konzert, bei dem diese sowohl bei der Planung als auch bei der Programmierung maßgeblich beteiligt waren. Als Künstler wurde der Singer-Songwriter Philipp Dittberner ausgewählt, der bereits mit seinen Hits „Wolke 4“, „Das ist dein Leben“ und „Lissabon“ große Bekanntheit erlangt hat.

Das Konzert ist Teil der Geburtstagswoche des Jugendzentrums. Unter dem Hashtag #juzgoesfestival ist im JUZ Georgenhof vom 7. bis 12. September eine vielfältige Palette an Veranstaltungen zu erleben. Alle Ideen stammen aus den Gesprächskreisen mit den jugendlichen Mitarbeitern und den JUZ-Kindern, heißt es in einer Pressemitteilung der die Organisatoren.

Eintrittskarten gibt es im JUZ. Darüber hinaus werden Spenden von lokalen Unternehmen und Unterstützern gesammelt. Dies hilft, die Kosten für die Veranstaltung zu decken und sicherzustellen, dass das Konzert für alle Interessierten zugänglich ist. Der Kleinpreis von nur einem Euro für Minderjährige und nur zehn Euro für die elterliche Begleitung entspreche nicht dem tatsächlichen Preis, sondern werde möglich durch den Fonds Budget für Jugendarbeit der Landeskirche Braunschweig.

Doch im Georgenhof geht es nicht nur ums Feiern: Planen und Veranstalten eines Konzerts erfordert ein hohes Maß an Organisation, Teamarbeit und Führungsfähigkeiten. Jugendliche, die solche Veranstaltungen organisieren, entwickeln wichtige Fähigkeiten, die ihnen im späteren Leben zugutekommen können. Jedes Jugend-Konzert ist das Ergebnis harter Arbeit der jungen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ihre Leidenschaft für Musik und Kultur nutzen wollten, um ein unvergessliches Erlebnis für ihre Gemeinschaft zu schaffen, wissen die Macher im Georgenhof.

Partner und Unterstützer

Klar war auch: Das Projekt braucht Partner die günstig unterstützen. Einige tun dies sogar kostenfrei. Die JUZ-Mitarbeiter haben bereits in den Jahren 2018 mit der Band Jeden Tag Silvester und 2020 mit Kerstin Ott zwei Groß-Ereignisse nach Blankenburg geholt.

Das Team des Jugendzentrums möchten den Kindern und Jugendlichen Blankenburgs besonderes ermöglichen. Alles begann 2016, als eine Besuchergruppe im Rechnerraum youtube-Videos von Konzertauftritten durchklickten. Der Blick in die weite Welt war allerdings oft von Traurigkeit begleitet. So begegneten den Pädagogen Aussagen wie: „Ich komme doch nie auf ein Konzert“, „Konzerte sind zu teuer“ und eigentlich sind diese immer „zu weit weg“.

Dem wollten die JUZ-Mitarbeiter etwas entgegensetzen und fragten den jugendlichen Mitarbeiterkreis, ob diese sich vorstellen können, ein Großprojekt zu wagen. Man wurde sich schnell einig: Wenn Kinder also nicht zum Konzert kommen, muss das Konzert zu uns kommen.

Tipps aus dem Haus

Die Vorbereitungen für das Konzert begannen mehrere Monate im Voraus. Der jugendliche Mitarbeiterkreis bildete ein Organisationskomitee, das sich um viele Aspekte der Veranstaltung kümmerte. Neben den vielen Fragen nach der praktischen Umsetzung startete sofort die Suche nach möglichen Künstlern.

Zunächst wurden die Mitarbeiter zurate gezogen: Welche Bands hört ihr gerne? Den Wünschen wurden keine Barrieren gesetzt, Erstwünsche dann in Gesprächen der regulären Arbeit übertragen. Die JUZ-Gänger konnten nun ihre eigenen Ideen ergänzen und so entstand 2016 eine erste Wunschliste mit 16 gänzlich unterschiedlichen Music-Artists, die alle angefragt wurden.

Erfahrungen für weiteres Konzert nutzen

Zudem musste sich die Gruppe organisatorischen Fragen stellen: Was ist rechtlich machbar? Wie organisieren wir Security, die Versorgung, den Backstage-Bereich und die Toiletten? Jede einzelne Aufgabe wurde auf einem Flipchart aufgelistet, so dass sich die Jugendlichen mit Bedenkzeit für eine Position entscheiden können.

„Zu Beginn,“ berichtet Jugend-Diakonin Sandra Schrader, „sind wir überhaupt ziemlich blauäugig rangegangen.“ Mit dem ersten Konzert zeigten sich die Schwachstellen der Planung, aber die Euphorie über das Großereignis trug die Auswertungsgespräche recht schnell in die neue Planung.

Nun mussten sich die Jugendlichen für eine mögliche Neuauflage fragen: Was würden wir anders machen? Wie können wir ein Folge-Konzert planen, bei dem sich alle mit ihren Aufgaben wohlfühlen? Welche Aufgaben können wir an professionelle Anbieter abgeben, wie die Qualität der Veranstaltung, etwa durch bessere Getränkekühlung und weitere Toiletten, erhöhen? Es fanden sich für den zweiten Durchlauf Lösungen und auch für die diesjährige – dritte Veranstaltung kann das JUZ auf etwa 40 Mitarbeiter setzen, die sich auf ihre Aufgaben und den großen Tag mit Philipp Dittberner sowie zwei Vorbands mit Simon Przbyl, Laura David und Rex Brandenburg freuen.

Hinweise zum Konzert

Das Konzert: Philipp Dittberner in concert ist zu erleben am Samstag, 9. September von 17 bis 22 Uhr im Georgenhof in Blankenburg, Herzogstraße 16, Eingang über die Hospitalstraße. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche einen Euro, für Erwachsene zehn Euro.

Tickets: gibt es direkt im Jugendzentrum – so am 1. September von 13 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 7. September, von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 8. September, von 15 bis 18 Uhr. Restkarten dann an der Abendkasse.