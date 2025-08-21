Nach Sperrung der Ringbrücken Das wird teuer! Kosten für Abriss und Behelfsbrücken in Magdeburg stehen nun fest
Die Stadt Magdeburg ist den nächsten Schritt hin zum Abriss der beiden gesperrten Ringbrücken gegangen. Die Ausschreibung ist in Arbeit, die Kosten stehen fest. Und sie sind ziemlich hoch.
Magdeburg. - Das wird eine teure Zwischenlösung. Die Magdeburger Stadtverwaltung hat in den zurückliegenden Wochen den Markt erkundet und kann die Kosten für den Abriss der gesperrten Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße sowie für die Behelfsbrücken nun eingrenzen.