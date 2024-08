Bauen im Harz Neues Wohngebiet in Blankenburg: So groß und so teuer ist der Traum vom Eigenheim

In Blankenburg entsteht ein neues Wohngebiet in exponierter Lage. Es soll bis zu 15 Einfamilienhäusern Platz bieten. Was die Grundstücke kosten, wie groß sie sind und was die Lage so besonders macht.