Der Harz wird zur Fantasy-Welt: Mit dem Kinostart von „Woodwalkers 2“ kehrt das Filmfieber in die Region zurück. Gedreht in Ilsenburg und Blankenburg, ziehen die Schauplätze nun auch digital Fans an. Eine eigens entwickelte App lässt Filmfreunde interaktiv in die Welt der Woodwalker eintauchen – und geht gerade viral.

Woodwalkers-Fieber im Harz: Vor Kinostart von zweitem Teil gehen Drehorte und App viral

Mission-Woodwalkers: Eine Handy-App macht es möglich, dass sich den Filmfans an den Sandsteinhöhlen in Blankenburg (Harz) die Gestaltwandler offenbaren.

Blankenburg/Halle. - Der Harz steht nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Filmemachern hoch im Kurs. Für den Streifen „Woodwalkers 2“ ist erneut im Harz gedreht worden. Eine Handy-App, mit der sich Filmfans interaktiv auf die Spuren der jugendlichen Filmhelden begeben können, erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit.