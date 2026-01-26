Die vier Musiker der Folk-Coverband „The Real Donkeybeat“ haben bei einem Clubkonzert in der restlos ausverkauften Kulturfabrik in Haldensleben für ausgelassene Stimmung gesorgt.

Haldensleben/vs - Die vier Musiker der Folk-Coverband „The Real Donkeybeat“ haben bei einem Clubkonzert in der restlos ausverkauften Kulturfabrik in Haldensleben für ausgelassene Stimmung gesorgt. Wie Alsteinklubleiterin Janina Otto berichtet, tanzten am Freitag (23. Januar) etwa 130 Gäste teilweise lauthals mitsingend zu Songs von Depeche Mode, Bruce Springsteen, Yazoo, Haddaway oder Muddy Waters.

„Dabei verstehen es die vier Vollblutmusiker aus Magdeburg und Süplingen, bekannte Radiohits in ihrem einzigartigen Folkstil mit Mandoline, Mundharmonika, Bass, Akkordeon, Gitarre und Gesang neu zu interpretieren“, sagt Janina Otto über „The Real Donkeybeat“.