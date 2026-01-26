Die Apotheken-Idee in einem Dorf in der Altmark ist ein tolles Beispiel dafür, dass online nicht immer der Tod der lokalen Wirtschaft sein muss.

Kommentar zu „Medikamente von der Tanke“: Das ist Technik, die begeistert

Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Verlust für den ländlichen Raum aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als kluge Anpassung an neue Zeiten. Die Dorfapotheke in Letzlingen schließt – ja. Doch sie verschwindet nicht. Stattdessen bringt ihr Apotheker die Versorgung zurück zu den Menschen.