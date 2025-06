Wenn der 1. FC Magdeburg am Mittwoch, 25. Juni 2025, in Burg zum Testspiel antritt, gibt es viel Neues zu sehen. Der neue Trainer Markus Fiedler feiert ebenso Premiere wie die neuen Trikots.

Markus Fiedler ist der neue Trainer vom 1. FC Magdeburg. Beim Testspiel am Mittwoch, 25. Juni 2025, in Burg beim BBC 08 steht der Coach erstmals bei einem FCM-Spiel an der Seitenlinie.

Magdeburg/Burg - Alles neu nach dem sensationellen Abschneiden vom 1. FC Magdeburg in der Zweiten Bundesliga in der vergangenen Saison. Beim ersten Testspiel in der Sommervorbereitung am Mittwoch, 25. Juni 2025, in Burg, wird es einige Premieren geben.