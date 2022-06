104 Jahre: Parchauerin Berta Jakob verrät ihr Lebensrezept

Berta Jakob aus Parchau blickt auf stolze 104 Lebensjahre zurück. Was hat die Jubilarin so fit gehalten?

Parchau - „Wichtig ist, dass man noch im Kopf halbwegs klar ist“, sagt Berta Jakob gleich zu Beginn ihrer Feier zum 104. Wiegenfest, das sie am Mittwoch im Kreise ihrer Familie und Freunde in Parchau begehen und zahlreiche liebgemeinte Glückwünsche und Ständchen entgegennehmen konnte. In der „Glocke“ gaben sich viele Gratulanten ein Stelldichein. Auch deshalb, um gemeinsamen mit der Jubilarin in gemütlicher Runde auf ereignisreiche Jahrzehnte und Erinnerungen zurückzublicken. Gesprächsstoff gab es schließlich reichlich. Dazu beigetragen haben auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD), Kreisvorstand Stefan Dreßler, selbst Parchauer, und Vize-Ortschef Marko Bölke.