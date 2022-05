2 600 Euro für Burger Regionalgruppe Netzwerk Leben kamen bei Benefizkonzert zusammen

An zwei Abenden stand das Roland-Gymnasium in Burg ganz im Zeichen der Musik. Die Konzerte der Schüler sollten aber nicht nur musikalischen Genuss bringen, sondern auch Spenden für das Netzwerk Leben.

„People help the people“ war der erste Beitrag mit Gesang an diesem Abend.

Burg - „Lange Zeit konnten wir eine solche Veranstaltung nicht durchführen“, blickt Thomas Dreher, Schulleiter des Roland-Gymnasiums in Burg, auf die vergangenen eineinhalb Jahre zurück. Die Schüler hatten nicht nur mit Lockdown und Homeschooling zu kämpfen, sondern auch mit dem Verzicht, gemeinsam zu musizieren. Nun standen mehrere Ensembles der Schüler wieder auf der Bühne, um dem Publikum in der Aula ihre Künste vorzuführen. Die beiden Konzerte sollten aber nicht nur für musikalischen Genuss sorgen, sondern auch für Spenden, denn es sollten Mittel für ein Schulprojekt in Tansania gesammelt werden und für die Stiftung Netzwerk Leben. Die Stiftung hat ihren Hauptsitz in Magdeburg und möchte schnell und unbürokratisch direkte Hilfen für in Not und Bedrängnis geratene Schwangere, Kinder, Männer und Frauen, Ehen und Familien leisten.