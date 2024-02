Betrüger haben es mit raffinierten Tricks nur auf eines abgesehen: Das Geld anderer Leute. Mit einer besonderen Reihe und Partnern will das Polizeirevier Jerichower Land dazu beitragen, dass Menschen sicherer sind.

Betrüger haben es mit raffinierten Tricks nur auf eines abgesehen: Das Geld anderer Leute. Mit einer besonderen Reihe und Partnern will das Polizeirevier Jerichower Land aufklären und so dazu beitragen, dass Menschen sicherer sind.

Lostau/Burg/Genthin. - Hereingefallen auf den Enkeltrick, Tausende Euro verloren, Geld vom Konto verschwunden. Die Tricks der Gauner sind immer wieder erfolgreich. Was kann man dagegen tun? Und: Kann und darf Verbrechen unterhaltsam sein? Wohl eher nicht. Aber darüber reden und Wissen vermitteln, sich besser schützen zu können, vor Gaunern, Trickbetrüger, Einbrechern und Dieben am Telefon, im Internet an der Haustür vielleicht schon.

Das Polizeirevier Jerichower Land will dabei neue Wege beschreiten und hat ein Informationsangebot entwickelt, das ein bitterernstes Thema unterhaltsam, mit mehr Leichtigkeit den Menschen nahebringen will.

„Wir wollen mal einen neuen Weg ausprobieren“, erläutert Thomas Kriebitzsch, Leiter des Polizeireviers Jerichower Land. Man erreiche zwar die Menschen mit den herkömmlichen Angeboten schon, es werden viel berichtet in den Medien. Und die Regionalbereichsbeamten seien auch bei den Menschen. „Dennoch sorgt es mich, dass immer wieder Menschen auf Gaunereien, Diebe und Betrüger hereinfallen. Wir wollen für mehr Sicherheit zusätzlich etwas neues probieren.“

Musiker und leibhaftige Polizisten: Die Soul-Band des Polizeiorchesters Sachsen-Anhalt mit Sängerein Doreen Günther. Foto: Polizeiorchester Sachsen-Anhalt

Die Idee: An einem Nachmittag wollen ehemalige und aktive Polizeibeamte auf unterhaltsame Weise und anschaulich über die Tricks gewiefter Betrüger berichten und zeigen, wie man nicht darauf hereinfällt. Dazu gibt es Musik. Gewonnen werden konnte die Soul-Band des Polizeiorchester. Sie soll mit Auftritten den Nachmittag garnieren. Auch die Regionalbereichsbeamten sollen mit vor Ort sein.

Verbrechen verhindern mit Musik

Durchs Programm soll ein Fachmann führen: Kripo-Fuchs Lothar Schirmer aus Möser, pensionierter Kriminalrat, Mitglied der Magdeburger Polizei-Seniorensicherheitsberater und Autor einiger Ratgeber-Bücher mit Tipps anhand echter Fälle.

Für eine Veranstaltung können sich kommunale Träger und Vereine als Gastgeber melden. Premiere und Auftakt der Reihe „Gaunertricks und Soul“ soll in Lostau sein. Der hiesige Heimatverein hat Interesse signalisiert. Die Vorbereitungen laufen. Demnächst gibt es detaillierte Informationen zur am 10. März geplanten Veranstaltung und zu Voranmeldungen.

Kripo-Fuchs führt durch „Gaunertricks und Soul“

Kripo-Fuchs, Seniorensicherheitsberater und Unterhalter Lothar Schirmer aus Möser wird bei „Gaunertricks und Soul“ aus dem Nähkästchen plaudern. Ingo Freihorst

Wie eine solche Veranstaltung hautnah und mit Live-Musik ablaufen soll, erklärt Lothar Schirmer: „Wir wollen es an echten Fällen erzählen und aufklären. Es wird Musik mit der tollen Soulband des Polizeiorchesters geben. Es wird ein schöner Nachmittag. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert.“ Das sagt dem mit allen Wassern gewaschenen Kriminalrat a. D. sein Gespür. Schirmer wird als Senioren-Sicherheitsberater durch das Programm führen. Geplant ist auch ein Quiz rund um die Kriminalprävention. Und es wird einen überraschenden Hauptgewinn geben.

„Lothar Schirmer ist eine Koryphäe“, schwärmt Revierleiter Kriebitzsch. „Er ist redegewandt, hat Witz und Humor, viel Erfahrung und große Sachkunde.“ Es seien „tatsächliche Fälle“ an denen er zeigen will, worauf man vorbereitet sein sollte, sagt Schirmer. Er hofft, dass „wir einen Aha-Effekt, noch mehr Nachdenken bei den Gästen erreichen, dass etwas hängenbleibt“.

Vor dem ersten Auftritt ist natürlich Spannung da. Aber Polizeichef Kriebitzsch ist zuversichtlich. „Wir wollen den Menschen auch mit diesem unterhaltsamen Angebot helfen. Das ist das Ziel. Das wird funktionieren.“