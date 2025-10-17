Aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ enthält Burg 7,7 Millionen Euro, wie jetzt bekannt wurde. Was ist mit dem Geld geplant?

7,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen: Was hat Burg mit dem Geld vor?

Einen kleinen Geldregen bedeutet die Finanzspritze von 7,7 Millionen Euro für Burg. Wenngleich damit bei Weitem nicht alle Projekte realisiert werden können.

Burg. - Ob marode Schulen, die Verschönerung der Schartauer Straße oder Spielplätze: Auch in Burg wird überall händeringend Geld benötigt, um das Stadtbild weiterzuentwickeln. Da kommen die 7,7 Millionen Euro, die die Stadt aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ vom Bund erhält, gelegen - möchte man meinen.