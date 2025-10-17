Jerichower Land mit kleinstem Budget 7,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen: Was hat Burg mit dem Geld vor?
Aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ enthält Burg 7,7 Millionen Euro, wie jetzt bekannt wurde. Was ist mit dem Geld geplant?
Aktualisiert: 17.10.2025, 11:52
Burg. - Ob marode Schulen, die Verschönerung der Schartauer Straße oder Spielplätze: Auch in Burg wird überall händeringend Geld benötigt, um das Stadtbild weiterzuentwickeln. Da kommen die 7,7 Millionen Euro, die die Stadt aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ vom Bund erhält, gelegen - möchte man meinen.