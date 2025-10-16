In der Jungen Kirche Genthin erwartet Besucher ein besonderer Abend mit vielen Highlights.

Genthin - Die Junge Kirche Genthin lädt am Freitag, den 1. November, von 17 bis 21 Uhr zur diesjährigen Church-Night ein. Was als Veranstaltung für Jugendliche gedacht ist, steht inzwischen auch Menschen anderer Altersgruppen offen – ein generationsübergreifender Abend, der Glauben und Begegnung miteinander verbindet.

Auf dem Programm steht ein musikalischer Jugendgottesdienst, begleitet von der Band Grashalm. „Ergänzt wird das Angebot durch kreative Workshops und ein Mitbring-Büfett, zu dem Gäste gern eigene Beiträge – idealerweise Fingerfood – beisteuern können“, erläutert Carolin Levin von der jungen Kirche.

Musik, Feuershow und Mitbring-Büfett in Genthin

Ein besonderes Highlight sei in diesem Jahr eine Feuershow mit einer Feuerkunst-Gruppe aus Magdeburg. Die Show in der Nähe der evangelischen Kirche beginnt um 20 Uhr.

Die Church-Night versteht sich als offenes Format, das niedrigschwellig zur Auseinandersetzung mit Glaubensthemen einlädt, ohne klassischen Gottesdienstcharakter. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft und ein einladender Rahmen, der insbesondere junge Menschen, aber ebenso Erwachsene anspricht.

Veranstaltungsort ist die Junge Kirche in der Genthiner Innenstadt. Der Eintritt ist frei.