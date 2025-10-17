Bauarbeiten auf B81 Polizei als Retter im Verkehrschaos auf Blankenburgs Baustellen-Umfahrung
Die Baustelle der Bundesstraße 81 in Blankenburg sorgt wieder für Chaos. Schuld ist eine augenscheinlich missverständliche Beschilderung auf der Umfahrungsstrecke. Die Polizei zeigt sich vor Ort als Helfer in der Not.
Aktualisiert: 17.10.2025, 12:15
Blankenburg. - Es war von vornherein klar: Die monatelange Sanierung der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg wird Autofahrer auf eine harte Probe stellen. Nun hat die Umfahrung des dritten Bauabschnitts ihre Tücken offenbart.