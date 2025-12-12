Geschäftswelt Haare und Schreibwaren – und das seit 30 Jahren
Der Friseursalon von Oda Schöler und das Schreibwarengeschäft von Angela Wöbke bieten Wolmirsleben seit Jahrzehnten guten Service – nicht nur für Bürger des Dorfs.
Wolmirsleben - In vielen Dörfern ist es, wenn es um die Versorgung sowie um Dienstleistungen für die Bürger geht, schlecht bestellt. Nicht so in Wolmirsleben. Dort gibt es nicht nur eine Arztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) „Bodeaue“ im Dorfgemeinschaftshaus, sondern auch ein kleines Einkaufszentrum in der Altenweddinger Straße – mit einem Star-Döner, einer Filiale der Salzlandsparkasse sowie der Bäckerei Stelmecke und der Fleischerei Swigulski.