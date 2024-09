Lübars - Ein letzter Sprung ins kühle Nass ist am Sonnabend noch einmal im Freibad Lübars möglich. Bei Gegrilltem und Gezapftem laden die Betreiber des Freibades ab 13 Uhr zum „Abbaden“ ein, informiert Florian Kluge. Zum Ausklang der ersten Badesaison ist der Eintritt frei.

„Es war eine gute Saison mit vielen neuen treuen Gästen, bei denen wir uns bedanken“, so Florian Kluge. Die Events & Freibad Lübars UG hatte das Freibad von der Stadt Möckern gepachtet und diesen Sommer erstmals betrieben. Die dazugehörige Gaststätte kann derzeit wegen Sanierungsmaßnahmen nicht genutzt werden.

Rückblick:Möckern: Zukunft des Freibades Lübars ist offen

Bis zum „Abbaden“ am Sonnabend bleibt das Freibad geschlossen. Ganz zugesperrt bis nächsten Sommer ist das Lübarser Freibad aber auch dann noch nicht. Die Betreiber erinnern schon jetzt an das bevorstehende Halloweenfest. Am Mittwoch, 30. Oktober, wird in den eigentlichen Halloweentag reingefeiert. Gruselig wird es im Freibad ab 17.30 Uhr.