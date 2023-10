Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lübars - „Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp’, zu tauchen in diesen Schlund?“ So lässt der deutsche Dichter Friedrich von Schiller in seiner im Jahr 1797 verfassten Ballade „Der Taucher“ den König fragen, nachdem seine Hoheit einen goldnen Becher in die brandenden Wogen hinab geworfen hatte.