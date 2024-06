Schwimmen im Jerichower Land Überraschung! Freibad Lübars in Möckern öffnet wieder: Diese Neuheiten warten auf Besucher

Weil Florian Kluge das beliebte Freibad Lübars in Möckern im Jerichower Land erhalten will, wird er kurzerhand selbst zum Pächter. Und er plant noch weitaus mehr als nur reinen Badespaß. Denn: Auch eine Gaststätte mehr wird es in Lübars bald geben.