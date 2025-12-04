Analog statt digital Absage an mehr Online-Transparenz: Warum manche Informationen in Biederitz nur analog zu haben sind
In der Gemeinde Biederitz kam zuletzt der Wunsch nach mehr digitalen Informationen auf. Dem erteilt die Verwaltung nun eine Absage, zeigt aber einen anderen Weg auf.
04.12.2025, 06:17
Biederitz - Zuletzt kam in der Gemeinde Biederitz der Wunsch nach mehr Online-Transparenz auf. Dem erteilt die Gemeinde nun eine Absage, zeigt aber auf, wie Interessierte dennoch an mehr öffentliche Informationen gelangen können.