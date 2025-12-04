In der Gemeinde Biederitz kam zuletzt der Wunsch nach mehr digitalen Informationen auf. Dem erteilt die Verwaltung nun eine Absage, zeigt aber einen anderen Weg auf.

Absage an mehr Online-Transparenz: Warum manche Informationen in Biederitz nur analog zu haben sind

Auch in naher Zukunft werden in der Gemeinde Biederitz nicht alle Informationen online abrufbar sein.

Biederitz - Zuletzt kam in der Gemeinde Biederitz der Wunsch nach mehr Online-Transparenz auf. Dem erteilt die Gemeinde nun eine Absage, zeigt aber auf, wie Interessierte dennoch an mehr öffentliche Informationen gelangen können.