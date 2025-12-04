weather wolkig
Die Stadträte im Oberharz haben eine Erhöhung der Kita-Gebühren für 2026 beschlossen. Jedoch nicht wie ursprünglich geplant. Welcher Kompromiss gefunden wurde.

Von Matthias Distler 04.12.2025, 06:15
Die Stadt Oberharz am Brocken hat die Kita-Gebühren ab 2026 erhöht. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Oberharz-Stadt. - Es war eine Entscheidung, die im Vorfeld viel diskutiert wurde und den Elternbeirat der Kindertagesstätten der Stadt Oberharz am Brocken veranlasste, einen offenen Brief zu formulieren: Die Erhöhung der Kita-Kostenbeiträge in der Oberharz-Stadt ab 2026. Nun haben die Stadträte eine Entscheidung getroffen – und sich auf einen Kompromiss geeinigt.