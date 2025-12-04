Kunden des Trinkwasser- und Abwasserverbandes müssen 2026 tiefer in die Tasche greifen. Verbunden ist die Preiserhöhung aber mit einer guten Nachricht.

In der Region Genthin wird das Abwasser erneut teurer

Für die meisten Kunden in der Region Genthin wird es teurer Die Verbandsversammlung der beteiligten Kommunen Genthin, Jerichow, Elbe-Parey und Möckern hat die Erhöhung jetzt für 2026 beschlossen.

Genthin - Der Trink- und Abwasserzweckverband (TAV) im Jerichower Land dreht erneut an der Gebührenschraube. Für die Kunden wird es in einem Bereich teurer, wenngleich sich die Preiserhöhung in einem moderaten Rahmen bewegt. Letztlich gab es aus dem Verband auch gute Nachrichten.