Vogelsang. - Prof. Dr. Wolfgang Keitel, ein Pionier der Rheumatologie in Deutschland, ist am 7. Juni 2024 nach langer schwerer Krankheit verstorben.

Prof. Keitel, geboren am 2. April 1931 in Neumark, war ein herausragender Mediziner und Wissenschaftler. Nach seinem Medizinstudium an der Martin-Luther-Universität in Halle und seiner Facharztausbildung an der Medizinischen Akademie Magdeburg gründete er 1969 die Rheumatologische Abteilung der Fachklinik Vogelsang. Diese baute er zu einem führenden Zentrum der Rheumatologie aus, aus dem zahlreiche hervorragende Rheumatologen hervorgingen.

Ein Leben für die Rheumatologie

Er war von 1962 bis 1989 Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Rheumatologie der DDR und von 1974 bis 1976 deren Vorsitzender. Auf internationaler Ebene engagierte er sich in der Europäischen Vereinigung gegen Rheumatismus und war Ehrenmitglied der Rheumatologischen Gesellschaften Polens und der Tschechoslowakei.

Lesen Sie auch:Vollsperrung Vogelsang: Diese Umleitung durch Plötzky müssen Patienten jetzt nehmen

Nach der Wende wurde er in Vorstand und Beirat der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie gewählt und 1997 zum Ehrenmitglied ernannt.

Mehr als 300 Publikationen

Prof. Wolfgang Keitel verfasste rund 300 wissenschaftliche Publikationen und mehrere Fachbücher, darunter die bekannte „Rheumafibel“.

Er führte innovative Verfahren ein und war ein Pionier der Computeranwendung in der DDR. So gelang es ihm 1986, einen Computer in der Klinik Vogelsang zu installieren, was in der DDR zu dieser Zeit eine bemerkenswerte Leistung war.

Medizinhistorische Sammlung Gommern-Vogelsang

Nach seiner Emeritierung 1995 gründete er 2002 die Medizinhistorische Sammlung Gommern-Vogelsang und blieb weiterhin wissenschaftlich aktiv.

Sein Lebenswerk hat die Rheumatologie nachhaltig geprägt.