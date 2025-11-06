Die Strecke Magdeburg - Berlin sollte nach dem Stellwerksbrand bei Gerwisch für ein Jahr dicht sein. Nun fahren RE1 und RB40 wieder früher als geplant. Wie der Plan aussieht.

Achtung Bahn-Pendler: Ab diesem Datum soll der RE1 zwischen Magdeburg und Berlin wieder fahren

Der RE1 wird nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch früher auf die Strecke zurückkehren als geplant.

Möser - Der Schienenersatzverkehr zwischen Möser und Biederitz nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch soll noch früher aufgehoben werden, als geplant. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Mitarbeitern der Bahn, der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) und dem Bürgermeister Marko Simon und Ortsbürgermeister Denny Hitzeroth (beide SPD) zu Wochenbeginn. Eine Mitteilung der Bahn bestätigt nun die Pläne und gibt weiteres Details über den zukünftigen Fahrplan preis.