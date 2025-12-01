Glühwein, Feuerzangenbowle, Rätselspaß und handgemachte Geschenke: Zum zwölften Mal hat der Adventsweg in Biederitz die Weihnachtszeit eingeläutet. Neun Stationen luden zum Schlemmen, Staunen und Kennenlernen ein

Adventsweg in Biederitz: Neun Staionen mit neun verschiedenen - vor allem leckeren - Angeboten

Familie Schulz, Familie Teichert und Familie Kraffczyk warteten mit Schmalzbroten, Waffeln und Feuerzangenbowle auf der Kantorwiese in Biederitz auf Gäste.

Biederitz - Sie hätten am ersten Advent auch zuhause die Füße hochlegen können - stattdessen haben etliche Familien am Sonntag in Biederitz ihre Hoftüren geöffnet und zusammen mit Glühwein, Kinderpunsch oder auch Feuerzangenbowle mit den Besuchern angestoßen. Zum zwölften Mal hat der Adventsweg in der Gemeinde die Weihnachtszeit eingeläutet.