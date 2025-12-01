Tradition und Genuss Adventsweg in Biederitz: Neun Staionen mit neun verschiedenen - vor allem leckeren - Angeboten
Glühwein, Feuerzangenbowle, Rätselspaß und handgemachte Geschenke: Zum zwölften Mal hat der Adventsweg in Biederitz die Weihnachtszeit eingeläutet. Neun Stationen luden zum Schlemmen, Staunen und Kennenlernen ein
Aktualisiert: 01.12.2025, 14:48
Biederitz - Sie hätten am ersten Advent auch zuhause die Füße hochlegen können - stattdessen haben etliche Familien am Sonntag in Biederitz ihre Hoftüren geöffnet und zusammen mit Glühwein, Kinderpunsch oder auch Feuerzangenbowle mit den Besuchern angestoßen. Zum zwölften Mal hat der Adventsweg in der Gemeinde die Weihnachtszeit eingeläutet.