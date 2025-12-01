Die Wehrgruppe Quitzöbel bleibt in den nächsten Jahren Baustelle, doch es gibt einen Lichtblick. Für die Kahnschleuse steht ein erster Test an. Was das für Elbe und Havel bedeutet.

Neue Tore aus Metall wurden in der Kahnschleuse am Altarmwehr bei Quitzöbel eingebaut. Mehrere Funktionstests stehen noch an.

Havelberg/Quitzöbel. - Die Kahnschleuse im Altarmwehr bei Quitzöbel hat ein neues Tor bekommen. Zwei große Metallflügel fertigte die Firma Sibau aus Genthin an. Ein Spezialkran hatte vor kurzem die beiden Flügel eingesetzt. Bis die Kahnschleuse wieder in Betrieb geht, wird es noch dauern. Funktionsprüfungen müssen noch erfolgen.