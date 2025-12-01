Wasserstraßen und Hochwasserschutz Probebetrieb für Tor in Wehrgruppe Quitzöbel bei Havelberg geplant
Die Wehrgruppe Quitzöbel bleibt in den nächsten Jahren Baustelle, doch es gibt einen Lichtblick. Für die Kahnschleuse steht ein erster Test an. Was das für Elbe und Havel bedeutet.
Aktualisiert: 01.12.2025, 14:35
Havelberg/Quitzöbel. - Die Kahnschleuse im Altarmwehr bei Quitzöbel hat ein neues Tor bekommen. Zwei große Metallflügel fertigte die Firma Sibau aus Genthin an. Ein Spezialkran hatte vor kurzem die beiden Flügel eingesetzt. Bis die Kahnschleuse wieder in Betrieb geht, wird es noch dauern. Funktionsprüfungen müssen noch erfolgen.