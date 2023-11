Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Wenn es nach der Fraktion AfD/Endert geht, sollen im Landkreis Jerichower Land keine weiteren Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen werden. So steht es in einem Antrag, den die Fraktion am morgigen Mittwoch, 29. November, in den Kreistag einbringen will.