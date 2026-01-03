Den Tourenplan der AJL kann man nur noch digital abrufen. Wie das geht, hat die Volksstimme getestet und es im Video festgehalten - eine Anleitung für den Abfallkalender.

Mit Video: Wie man einen Tourenplan zur Abholung der Mülltonnen erstellt

Der Müll wird regelmäßig abgeholt - nur wann? Den Tourenplan kann man bei der AJL jetzt nur noch digital abrufen. Wie das geht, zeigt das Video.

Burg/Genthin - Die Zeiten, dass man kleine Mülltonnen oder sonstig gestaltete Aufkleber in den Abfallkalender klebte, um zu wissen, wann man genau die Tonnen rausstellen muss, damit sie auch abgeholt werden, sind im Jerichower Land schon lange vorbei. Seit einem Jahr hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land mbH (AJL) auf digital umgestellt. Nur in Ausnahmefällen wird noch ein analoger Kalender ausgehändigt.