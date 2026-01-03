Zerbster Kulturfesttage und Schlossabend Zerbster Schlossverein präsentiert Rosenheim-Cop „Michi Mohr“ und das Erfolgsduo „Schwarzblond“

Der bekannte Polizeihauptmeister aus Rosenheim mal anders und „Schwarzblond“ mit ihrem Programm „Intimissimo“ - dies präsentiert der Förderverein Schloss Zerbst zu den Kulturfesttagen 2026 und zum beliebten Schlossabend.