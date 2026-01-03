weather schneeschauer
  4. Zerbster Kulturfesttage und Schlossabend: Zerbster Schlossverein präsentiert Rosenheim-Cop „Michi Mohr“ und das Erfolgsduo „Schwarzblond“

Der bekannte Polizeihauptmeister aus Rosenheim mal anders und „Schwarzblond“ mit ihrem Programm „Intimissimo“ - dies präsentiert der Förderverein Schloss Zerbst zu den Kulturfesttagen 2026 und zum beliebten Schlossabend.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 03.01.2026, 11:29
Und auch für den Schlossabend am 22. August gibt es bereits Tickets. Dort präsentieren „Schwarzblond“ ihr Programm „Intimissimo“. Foto: Veranstalter

Zerbst - Der aus der Kultserie „Rosenheim-Cops“ bekannte Max Müller, der den hochmotivierten Polizeihauptmeister Michael „Michi“ Mohr spielt, ist am 21. Februar zu Gast in Zerbst.