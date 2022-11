Alle packen beim Weihnachtsmarkt in Loburg mit an - Markt lockt mit Glühwein und

Loburg - Glühwein- und Bratwurstduft, Aktionen und Gespräche: Mit allerhand Zutaten locken nun nach zweijähriger coronabedingter Auszeit wieder Weihnachtsmärkte im Jerichower Land Besucher an. So auch in Loburg, wo das Markttreiben von Ehrenamtlichen geschultert wird. Ein Besuch.