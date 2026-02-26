Beim Rundgang durch Burg-Süd mit der Volksstimme und Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) haben die Anwohner zahlreiche Probleme angesprochen. Ein Thema war auch die Grundschule Burg-Süd, vielmehr die Außenanlage.

Rundgang mit dem Bürgermeister Phillip Stark (3.v.r.) in Burg-Süd - eine Volksstimme-Aktion. Hier wird der mit Löchern und Dellen übersäte Bolzplatz der Grundschule diskutiert.

Burg. - Sie ist ein bunter Tupfer in Burg-Süd, die Grundschule mit ihren grünen, gelben, blauen und pinkfarbenen Fensterrahmen. Der Rundgang durch den Stadtteil mit der Volksstimme, Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und zahlreichen Anwohnern führte natürlich auch an der Schule vorbei. Und dort wurde nicht nur geschwärmt.

Das hatte nicht etwa mit dem hohen Anteil an Migrantenkindern zu tun. „Wir sind auf einem guten Weg“, versichert Schulleiterin Mareen Rümschüssel. Der Neuzuschnitt der Schuleinzugsbereiche werde die Integration noch verbessern. Wie gut die auch schon jetzt funktioniert, zeigte das Gastspiel des Projekt-Zirkus' „Ramba Zamba“, bei dem alle Schüler, egal welcher Herkunft, ein begeisterndes Programm in die Manege brachten.

Platz ist See oder Eisfläche

Nein, es ging um die Außenanlagen, vor allem um den Bolzplatz. „Wenn es geregnet hat, gibt es einen riesengroßen See“, so die Schulleiterin. Bei den Minustemperaturen der vergangenen Wochen wurden daraus Eisflächen, der Platz musste gesperrt werden.

Philipp Stark, selbst ein begeisterter und recht passabler Fußballspieler, hat vollstes Verständnis dafür, dass mit einem solchen Untergrund wenig anzufangen, reguläres Spielen unmöglich ist. „Es gibt ein Konzept für das Areal, aber die Finanzlage der Stadt ist bescheiden“, räumt er ein. Wenn Fördermittel fließen, soll der Bolzplatz noch in diesem Jahr zu einer vernünftigen Spielfläche werden, hieß es jetzt auf Nachfrage der Volksstimme aus der Stadtverwaltung.