  4. Feiern, lachen, verwöhnen lassen: Frauentag feiern: Genuss, Sekt und Party pur lassen Herzen höher schlagen

Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Currywurst, Buffets, Schlager und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 02.03.2026, 22:04
Mit Frauentagsspecial und neuen Ideen startet Eileen Richter in die Saison – und sorgt dafür, dass der große Hunger in Erxleben wieder gestillt wird. Mit dabei ist Tochter Bella (11), die kleine „Juniorchefin“, die besonders die Pommes à la Mama liebt. Foto: Anett Roisch

Erxleben/Calvörde - Genuss, Musik und Party in Erxleben und Calvörde – zum Frauentag wird geschlemmt, getanzt und gefeiert, wer zu Hause bleibt, könnte etwas verpassen.