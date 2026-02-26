Kaputt heißt nicht gleich weg damit! Das zeigt sich regelmäßig beim Reparaturtreff von Benvivo in Burg. Vier ehrenamtliche Helfer versuchen hier, alte Gerätschaften, Spielzeug und Werkzeug wieder zum Laufen zu bringen.

Alte Schätze erwachen zum Leben: Reparaturtreff in Burg hat viel zu tun

Harald Thelemann, Frank Schulz, Wolfgang Meyer und Alexander Pöllmann (v.l.n.r.) sind als fleißige Tüftler beim Reparaturtreff von Benvivo im Einsatz.

Burg - Spielzeuge, Haushaltsgeräte oder alte Lampen - alles Dinge, die im Lauf der Zeit gerne mal kaputtgehen und an denen oft viele Erinnerungen hängen. Das heißt aber nicht, dass die Gerätschaften ihren letzten Gang zur Mülltonne antreten. In Burg gibt es dafür seit einigen Jahren den Benvivo Reparaturtreff. Hier kann jeder vorbeischauen und darauf hoffen, dass es für seine beschädigten Schützlinge noch eine Rettung gibt.