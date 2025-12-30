Reparatur gegen Spende Über 5.600 defekte Geräte: Magdeburger Repaircafé erlebt Andrang
Die Magdeburger haben einen großen Bedarf an Reparaturen ihrer Elektrogeräte. Das zeigt der Erfolg des ersten Magdeburger Repaircafés. Das feiert nämlich zehnjähriges Bestehen. Wie hoch ihre Erfolgsquote ist und welche skurrilen Dinge ihnen in Erinnerung geblieben sind.
30.12.2025, 06:30
Magdeburg. - Über 5.600 Elektrogeräte wurden im ersten Repaircafé Magdeburgs schon repariert. In diesem Jahr feierte es zehnjähriges Bestehen. Welche Geräte am häufigsten dort abgegeben werden und welche skurrilen Dinge sie schon wieder heile machten.