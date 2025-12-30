weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Reparatur gegen Spende: Über 5.600 defekte Geräte: Magdeburger Repaircafé erlebt Andrang

Die Magdeburger haben einen großen Bedarf an Reparaturen ihrer Elektrogeräte. Das zeigt der Erfolg des ersten Magdeburger Repaircafés. Das feiert nämlich zehnjähriges Bestehen. Wie hoch ihre Erfolgsquote ist und welche skurrilen Dinge ihnen in Erinnerung geblieben sind.

Von Lena Bellon 30.12.2025, 06:30
Magdeburgs erstes Repaircafé feiert zehnjähriges Bestehen. Insgesamt gehören 13 Männer zu dem ehrenamtlichen Schrauber-Team.
Magdeburgs erstes Repaircafé feiert zehnjähriges Bestehen. Insgesamt gehören 13 Männer zu dem ehrenamtlichen Schrauber-Team. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Über 5.600 Elektrogeräte wurden im ersten Repaircafé Magdeburgs schon repariert. In diesem Jahr feierte es zehnjähriges Bestehen. Welche Geräte am häufigsten dort abgegeben werden und welche skurrilen Dinge sie schon wieder heile machten.